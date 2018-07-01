toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ Новости ЧМ 2018

Испания – Россия: впервые в истории чемпионатов мира проведена четвертая замена

19:35 168 Читати українською
Испания – Россия: впервые в истории чемпионатов мира проведена четвертая замена
Испания – Россия: впервые в истории чемпионатов мира проведена четвертая замена

В матче 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией впервые использовано четвертую замену в дополнительное время.

В первом тайме дополнительного времени Россия провела четвертую замену в игре против Испании, Кузяев вышел на поле вместо Ерохина.

Испания – Россия – видео голов

Это первая в истории чемпионатов мира четвертая замена, разрешенная в дополнительное время, сообщает Opta.

Отметим, что испанцы также использовали четвертую замену – нападающий Родриго заменил Иско.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Испания - Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Хорватия
21:00
Дания
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук