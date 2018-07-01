Испания – Россия: впервые в истории чемпионатов мира проведена четвертая замена

В матче 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией впервые использовано четвертую замену в дополнительное время.

В первом тайме дополнительного времени Россия провела четвертую замену в игре против Испании, Кузяев вышел на поле вместо Ерохина.

Испания – Россия – видео голов

Это первая в истории чемпионатов мира четвертая замена, разрешенная в дополнительное время, сообщает Opta.

Отметим, что испанцы также использовали четвертую замену – нападающий Родриго заменил Иско.