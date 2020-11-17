"Я дуже радий починати з розумінням того, що нас влаштує і нічия. Будь-яка група в цьому змаганні дуже складна. Матч з Україною показав, що нам багато чого потрібно покращити. Іспанія має чимало чудових гравців, вони захищаються дуже добре. У нас повинні бути різні рішення для матчів, щоб змінювати підхід у разі виникнення проблем.

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Я тренер і я знаю, що я можу контролювати, а що не можу. Ми давно на цьому рівні і звикли до тиску. Я говорю те, що думаю, але ви знаєте, що я поважаю думку всіх. Я був здивований, що всі наші гравці здали негативні тести після матчу з Україною. Ми можемо працювати з усіма. Сподіваюся, так буде і надалі", – цитує Льова Marca.

Нагадаємо, що матч Іспанія – Німеччина відбудеться сьогодні. Бундестім вистачить нічиєї, щоб гарантувати собі перше місце групи і вихід у плей-офф Ліги націй.

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