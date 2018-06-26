toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - РОСІЯ САУДІВСЬКА АРАВІЯ - ЄГИПЕТ ІРАН - ПОРТУГАЛІЯ ІСПАНІЯ - МАРОККО Новини ЧС 2018

Іспанія – Марокко: Іско – гравець матчу

25 червня 23:18 308 Читать на русском
Іспанія – Марокко: Іско – гравець матчу
Іско в боротьбі з гравцями збірної Марокко

Півзахисник збірної Іспанії та автор одного з голів у ворота команди Марокко Іско став найкращим гравцем поєдинку.

Іспанія не змогла обіграти команду Марокко в матчі 3 туру групового етапу ЧС-2018.

Іспанія зіграла внічию з Марокко та вийшла до 1/8 фіналу ЧС з першого місця

Найкращим гравцем матчу став іспанець Іско, який забив перший гол своєї команди в цьому поєдинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Іспанія вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018 з першого місця та зіграє проти Росії.

ЧС-2018 3 тур

Іспанія - Марокко: Понеділок 25 червня 2018

Іспанія
Матч завершено
2 : 2
Марокко
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Іспанія - Марокко Іско Іско
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
55
хв
Австралія
17:00
Перу
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук