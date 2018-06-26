Іспанія – Марокко: Іско – гравець матчу

Іско в боротьбі з гравцями збірної Марокко

Півзахисник збірної Іспанії та автор одного з голів у ворота команди Марокко Іско став найкращим гравцем поєдинку.

Іспанія не змогла обіграти команду Марокко в матчі 3 туру групового етапу ЧС-2018.

Іспанія зіграла внічию з Марокко та вийшла до 1/8 фіналу ЧС з першого місця

Найкращим гравцем матчу став іспанець Іско, який забив перший гол своєї команди в цьому поєдинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Іспанія вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018 з першого місця та зіграє проти Росії.