Испания – Марокко: Иско – игрок матча

Иско в борьбе с игроками сборной Марокко

Полузащитник сборной Испании и автор одного из голов в ворота команды Марокко Иско стал лучшим игроком поединка.

Испания не смогла обыграть команду Марокко в матче 3 тура группового этапа ЧМ-2018.

Испания сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ с первого места

Лучшим игроком матча стал испанец Иско, который забил первый гол своей команды в этом поединке, сообщает официальный сайт ФИФА.

Испания вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места и сыграет против России.