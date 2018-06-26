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Испания – Марокко: Иско – игрок матча

25 июня 23:23 30 Читати українською
Испания – Марокко: Иско – игрок матча
Иско в борьбе с игроками сборной Марокко

Полузащитник сборной Испании и автор одного из голов в ворота команды Марокко Иско стал лучшим игроком поединка.

Испания не смогла обыграть команду Марокко в матче 3 тура группового этапа ЧМ-2018.

Испания сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ с первого места

Лучшим игроком матча стал испанец Иско, который забил первый гол своей команды в этом поединке, сообщает официальный сайт ФИФА.

Испания вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места и сыграет против России.

ЧМ-2018 3 тур

Испания - Марокко: Понедельник 25 июня 2018

Испания
Матч окончен
2 : 2
Марокко
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ЧМ 2018 Испания Испания Испания - Марокко Иско Иско
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