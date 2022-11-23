Команда Луиса Энрике стартовала на Мундиале из семи забитых голов в ворота Кейлора Наваса. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

До перерыва испанцы забили "только" трижды. Отличились Ольмо, Асенсио и Ферран. Были опасения, что второй тайм будет не столь результативным, но все сложилось по-другому.

ЧМ-2022: Испания забила 7 голов Коста-Рике - "Фурия Роха" устроила парад рекордов и показательное уничтожение

Кейлор Навас пропустил еще 4 раза, а Коста-Рика так и не нанесла ни одного удара по воротам Унаи Симона. Авторами голов стали Ферран, Гави, Солер и Мората. Как следствие, 7:0 – самая крупная на данный момент победа на ЧМ-2022.

Во втором туре Испания сыграет против Германии, которая проиграла свой матч Японии. Последние будут противостоять Коста-Рике.