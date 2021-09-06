Іспанія приймала Грузію в рамках відбору до ЧС-2022. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Чемпіонат світу-2022, кваліфікація

Група B

Іспанія – Грузія – 4:0

Голи: Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабія, 63

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Справжній голепад іспанські футболісти влаштували для своїх вболівальників, впевнено розібравшись зі збірної Грузії.

Голкіпер гостей лише тричі діставав м'яч із сітки своїх воріт ще до свистска на перерву. У другому таймі "Фурія Роха" заспокоїлась, але контролювала ситуацію. Сарабія влучним ударом поставив крапку у цій зустрічі.

Іспанія залишається лідером групи, у Грузії – лише один заліковий бал за 5 поєдинків.

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