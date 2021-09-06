Испания принимала Грузию в рамках отбора к ЧМ-2022. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Чемпионат мира-2022, квалификация

Группа B

Испания – Грузия – 4:0

Голы: Гайя, 14 Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63

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Настоящий голепад испанские футболисты устроили для своих болельщиков, уверенно разобравшись со сборной Грузии.

Голкипер гостей лишь трижды доставал мяч из сетки своих ворот еще до свистска на перерыв. Во втором тайме "Фурия Роха" успокоилась, но контролировала ситуацию. Сарабия точным ударом поставил точку в этой встрече.

Испания остается лидером группы, у Грузии – лишь один зачетный балл за 5 поединков.

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