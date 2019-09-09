Іспанія – Фарерські острови – 4:0 – відео голів та огляд матчу

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Кваліфікація Євро-2020: Іспанія розтрощила Фарерські острови, Греція спіткнулася об Ліхтенштейн
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Євро-2020: Швеція на власному полі врятувала нічию з НорвегієюЄвро-2020 — 8 вер 245
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Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку – Соль знімає прокляття, Де Пена і Гармаш феєрять, кілька камбеківУкраїна — 8 вер 13880
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Поцілунок Зінченка, веселий Степаненко і підозрілий Миколенко – збірна України прибула в Дніпро після тріумфу над ЛитвоюЄвро-2020 — 8 вер 4448
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Динамо – Кристал: онлайн-трансляція матчу – команда Михайличенка зіграє на фоні напруженої атмосфери у клубіУкраїна — 8 вер 7561