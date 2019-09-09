Іспанія – Фарерські острови – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Іспанії без проблем розбила Фарерські острови в рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Фарерські острови.

Іспанія не зазнала труднощів у матчі з Фарерськими островами. Рахунок відкрив Родріго Морено на 13-ій хвилині, який разом з Оярасаблем вискочив на одного голкіпера. По перерві форвард подвоїв перевагу "Фурії Рохи", а вже наприкінці матчу Алькасер також оформив дубль та поставив крапку в матчі.

Кваліфікація Євро-2020: Іспанія розтрощила Фарерські острови, Греція спіткнулася об Ліхтенштейн

Таким чином, Іспанія з 18 очками очолює групу F із значним відривом, Фарерські острови замикають турнірну таблицю з 0 пунктів та вже 20 пропущеними голами.