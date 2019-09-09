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Іспанія – Фарерські острови – 4:0 – відео голів та огляд матчу

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Іспанія – Фарерські острови – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Радість гравців збірної Іспанії / твіттер збірної Іспанії

Збірна Іспанії без проблем розбила Фарерські острови в рамках кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Фарерські острови.

 

Іспанія не зазнала труднощів у матчі з Фарерськими островами. Рахунок відкрив Родріго Морено на 13-ій хвилині, який разом з Оярасаблем вискочив на одного голкіпера. По перерві форвард подвоїв перевагу "Фурії Рохи", а вже наприкінці матчу Алькасер також оформив дубль та поставив крапку в матчі.

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Таким чином, Іспанія з 18 очками очолює групу F із значним відривом, Фарерські острови замикають турнірну таблицю з 0 пунктів та вже 20 пропущеними голами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Іспанія - Фарерські острови Пако Алькасер Пако Алькасер Родріго Морено Родріго Морено Іспанія Іспанія Фарерські острови Фарерські острови Відеоновини
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