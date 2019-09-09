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Испания – Фарерские острова – 4:0 – видео голов и обзор матча

08:24 19 Читати українською
Испания – Фарерские острова – 4:0 – видео голов и обзор матча
Радость игроков сборной Испании / твиттер сборной Испании

Сборная Испании без проблем разбила Фарерские острова в рамках квалификации к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Испания – Фарерские острова.

 

Испания не ощутила трудностей в матче с Фарерскими островами. Счет открыл Родриго Морено на 13-ой минуте, который вместе с Оярасаблем выскочил на одного голкипера. После перерыва форвард удвоил преимущество "Фурии Рохи", а уже в конце матча Алькасер также оформил дубль и поставил точку в матче.

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Таким образом, Испания с 18 очками возглавляет группу F со значительным отрывом, Фарерские острова замыкают турнирную таблицу с 0 пунктов и уже 20 пропущенными голами.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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