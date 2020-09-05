"Це було непросто. Але навіть з червоною карткою ми продовжували грати у свій футбол.

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Важко сказати, що у них в команді було 11 футболістів. Ми зберегли володіння, отримали шанс, а наприкінці нам трохи пощастило", – цитує слова Рахіма Стерлінга офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Англії мінімально перемогла Ісландію (1:0). У доданий арбітром час обидві команди заробили по пенальті – Стерлінг забив з точки, а ісландці схибили.

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