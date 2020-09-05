"Это было непросто. Но даже с красной карточкой мы продолжали играть в свой футбол.

Нидерланды победили Польшу в Лиге наций: "оранье" без Кумана стали ещё сильнее, опасность от Депая и типичный Кендзёра

Трудно сказать, что у них в команде было 11 человек. Мы сохранили владение, получили шанс, в концовке нам немного повезло", – цитирует слова Рахима Стерлинга официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Англии минимально победила Исландию (1:0). В добавленное арбитром время обе команды заработали по пенальти – Стерлинг забил с точки, а исландцы ошиблись.

Нидерланды победили Польшу в Лиге наций: "оранье" без Кумана стали ещё сильнее, опасность от Депая и типичный Кендзёра