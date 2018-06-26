Іско: Тепер будуть матчі з статусом "перемога або смерть"

Хавбек збірної Іспанії Іско прокоментував вихід команди в 1/8 чемпіонату світу-2018.

"З цього моменту для нашої команди наступають матчі зі статусом "перемога або смерть".

Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми повинні будемо діяти з ще більшою концентрацією. Потрібно грати простіше, не сходити з розуму і діяти якісніше. Матч з господарями турніру буде дуже важким", – цитує Іско Twitter національної команди.

Нагадаємо, Іспанія в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зіграє з Росією, а суперником Португалії буде Уругвай.

ЧС-2018 Іспанія зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналу