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Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

25 червня 23:35 2434 Читать на русском
Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Іспанія – Марокко – відео голів

Збірна Іспанії у матчі 3-го туру ЧС-2018 зіграла внічию зі збірною Марокко. Дивіться відео голів.

Халід Булаб на 14-й хвилині відкрив рахунок у матчі з Іспанією.

Гол Булаба

Іско на 19-й хвилині зрівняв рахунок у матчі.

Гол Іско

Ен-Несері після подачі з кутового вистрибнув найвище у штрафному майданчику іспанців і замкнув подачу ударом головою.

Гол Ен-Несірі

Забиває Яго Аспас. Спочатку здалося, що був офсайд, але за допомогою VAR точно визначили: офсайду не було.

Гол Аспаса

Відеоогляд матчу

ЧС-2018 3 тур

Іспанія - Марокко: Понеділок 25 червня 2018

Іспанія
Матч завершено
2 : 2
Марокко
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Теги
ЧС 2018 Іспанія - Марокко Марокко Марокко Відеоновини Іспанія
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