Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Іспанії у матчі 3-го туру ЧС-2018 зіграла внічию зі збірною Марокко. Дивіться відео голів.

Халід Булаб на 14-й хвилині відкрив рахунок у матчі з Іспанією.

Гол Булаба

Іско на 19-й хвилині зрівняв рахунок у матчі. Гол Іско Ен-Несері після подачі з кутового вистрибнув найвище у штрафному майданчику іспанців і замкнув подачу ударом головою.

Гол Ен-Несірі

Забиває Яго Аспас. Спочатку здалося, що був офсайд, але за допомогою VAR точно визначили: офсайду не було.

Гол Аспаса

Відеоогляд матчу