Иско: Теперь будут матчи со статусом "победа или смерть"

Хавбек сборной Испании Иско прокомментировал выход команды в 1/8 чемпионата мира-2018.

"С этого момента для нашей команды наступают матчи со статусом "победа или смерть".

Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча

Мы должны будем действовать с еще большей концентрацией. Нужно играть попроще, не сходить с ума и действовать качественнее. Матч с хозяевами турнира будет очень тяжелым", – цитирует Иско Twitter национальной команды.

Напомним, Испания в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сыграет с Россией, а соперником Португалии будет Уругвай.

ЧМ-2018 Испания сыграла вничью с Марокко и встретится с Россией в 1/8 финала