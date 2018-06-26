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Иско: Теперь будут матчи со статусом "победа или смерть"

00:44 16 Читати українською
Иско: Теперь будут матчи со статусом "победа или смерть"
Иско / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Испании Иско прокомментировал выход команды в 1/8 чемпионата мира-2018.

"С этого момента для нашей команды наступают матчи со статусом "победа или смерть".

Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча

Мы должны будем действовать с еще большей концентрацией. Нужно играть попроще, не сходить с ума и действовать качественнее. Матч с хозяевами турнира будет очень тяжелым", – цитирует Иско Twitter национальной команды.

Напомним, Испания в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сыграет с Россией, а соперником Португалии будет Уругвай.

ЧМ-2018 Испания сыграла вничью с Марокко и встретится с Россией в 1/8 финала

ЧМ-2018 3 тур

Испания - Марокко: Понедельник 25 июня 2018

Испания
Матч окончен
2 : 2
Марокко
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ЧМ 2018 Испания Испания Испания - Марокко Иско Иско
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