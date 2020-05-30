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Іртиш знявся з чемпіонату Казахстану – там розпочинав легенда збірної України

18:17 264 Читать на русском
Іртиш знявся з чемпіонату Казахстану – там розпочинав легенда збірної України
Іртиш / ФК Іртиш

Один із грандів казахського футболу – павлодарський Іртиш – припинив свої виступи в місцевій Прем'єр-лізі через фінансові проблеми.

"Біло-сині" надіслали спеціальне звернення до ПФЛ Казахстану щодо зняття з турніру, повідомляє офіційний сайт організації.

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Загальні збори опікунської ради Іртиша ухвалили рішення про відмову від участі в чемпіонаті сезону-2020 через неможливість виконати взяті на себе фінансові зобов'язання. ПФЛ вирішила виключити клуб зі списку учасників Прем'єр-ліги, а результати зіграних павлодарцями 3-х поєдинків будуть анульовані. Раніше стало відомо, що місцеві правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо фінансових зловживань колишнього менеджменту клубу.

До слова, Іртиш є п'ятиразовим чемпіоном Казахстану. Саме в Павлодарі розпочинав свою кар'єру колишній форвард збірної України Сергій Скаченко.

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Світ Чемпіонат Казахстану футбольні фінанси Сергій Скаченко Іртиш Іртиш
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