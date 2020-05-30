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Иртыш снялся с чемпионата Казахстана – там начинал легенда сборной Украины

18:24 119 Читати українською
Иртыш снялся с чемпионата Казахстана – там начинал легенда сборной Украины
Иртыш / ФК Иртыш

Один из грандов казахского футбола – павлодарский Иртыш – прекратил свои выступления в местной Премьер-лиге из-за финансовых проблем.

"Бело-синие" прислали специальное обращение в ПФЛ Казахстана о снятии с турнира, сообщает официальный сайт организации.

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Общее собрание попечительского совета Иртыша приняло решение об отказе от участия в чемпионате сезона-2020 из-за невозможности выполнить взятые на себя финансовые обязательства. ПФЛ решила исключить клуб из списка участников Премьер-лиги, а результаты сыгранных павлодарцами 3-х поединков будут аннулированы. Ранее стало известно, что местные правоохранители начали досудебное расследование относительно финансовых злоупотреблений бывшего менеджмента клуба.

К слову, Иртыш является пятикратным чемпионом Казахстана. Именно в Павлодаре начинал свою карьеру бывший форвард сборной Украины Сергей Скаченко.

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Теги
Мир Чемпионат Казахстана футбольные финансы Сергей Скаченко Иртыш Иртыш
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