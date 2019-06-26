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Іранський двійник Мессі використовував схожість з аргентинцем, щоб схиляти жінок до сексу – на його рахунку 23 жертви

10:20 634 Читать на русском
Іранський двійник Мессі використовував схожість з аргентинцем, щоб схиляти жінок до сексу – на його рахунку 23 жертви
Різа Перестес – двійник Мессі / Marca

Іранський двійник Мессі Різа Перестес використав свою схожість із зіркою Барселони заради інтимних стосунків із жінками.

Іранець Різа Перестес, який має неймовірну схожість на зіркового форварда Барселони Ліонеля Мессі, використав це у досить незвичний спосіб, інформує Marca.

Абсолютний двійник Мессі, якого видає тільки живіт, мешкає в Ірані

За інформацією видання, Перестес видавав себе за Мессі, аби звабити жінок. Таким чином, іранець домігся інтимних стосунків з 23 жінками, аж поки на нього не подали до суду.

Нагадаємо, що Перестес став відомим у 2017 році завдяки неймовірній схожості на Ліонеля Мессі. Єдине, що відрізняло зіркового нападника від двійника – завеликий живіт останнього.

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