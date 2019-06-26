Іранський двійник Мессі використовував схожість з аргентинцем, щоб схиляти жінок до сексу – на його рахунку 23 жертви

Іранський двійник Мессі Різа Перестес використав свою схожість із зіркою Барселони заради інтимних стосунків із жінками.

Іранець Різа Перестес, який має неймовірну схожість на зіркового форварда Барселони Ліонеля Мессі, використав це у досить незвичний спосіб, інформує Marca.

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За інформацією видання, Перестес видавав себе за Мессі, аби звабити жінок. Таким чином, іранець домігся інтимних стосунків з 23 жінками, аж поки на нього не подали до суду.

Нагадаємо, що Перестес став відомим у 2017 році завдяки неймовірній схожості на Ліонеля Мессі. Єдине, що відрізняло зіркового нападника від двійника – завеликий живіт останнього.

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