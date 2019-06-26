Иранский двойник Месси использовал сходство с аргентинцем, чтобы склонять женщин к сексу – на его счету 23 жертвы

Иранский двойник Месси Риза Перестес использовал свое сходство со звездой Барселоны ради интимных отношений с женщинами.

Иранец Риза Перестес, который обладает невероятной схожестью на звездного форварда Барселоны Лионеля Месси, использовал это в довольно необычный способ, информирует Marca.

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По информации издания, Перестес выдавал себя за Месси, чтобы соблазнить женщин. Таким образом, иранец добился интимных отношений с 23 женщинами, пока на него не подали в суд.

Напомним, что Перестес стал известным в 2017 году благодаря невероятной похожести на Лионеля Месси. Единственное, что отличало звездного нападающего от двойника – слишком большой живот последнего.

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