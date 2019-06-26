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Иранский двойник Месси использовал сходство с аргентинцем, чтобы склонять женщин к сексу – на его счету 23 жертвы

10:22 183 Читати українською
Иранский двойник Месси использовал сходство с аргентинцем, чтобы склонять женщин к сексу – на его счету 23 жертвы
Риза Перестес – двойник Месси / Marca

Иранский двойник Месси Риза Перестес использовал свое сходство со звездой Барселоны ради интимных отношений с женщинами.

Иранец Риза Перестес, который обладает невероятной схожестью на звездного форварда Барселоны Лионеля Месси, использовал это в довольно необычный способ, информирует Marca.

Абсолютный двойник Месси, которого выдает только живот, проживает в Иране

По информации издания, Перестес выдавал себя за Месси, чтобы соблазнить женщин. Таким образом, иранец добился интимных отношений с 23 женщинами, пока на него не подали в суд.

Напомним, что Перестес стал известным в 2017 году благодаря невероятной похожести на Лионеля Месси. Единственное, что отличало звездного нападающего от двойника – слишком большой живот последнего.

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