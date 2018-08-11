Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста відзначився дебютним голом за японську команду.

Колишній півзахисник Барселони відкрив рахунок у матчі між його Віссел Кобе та Джубіло Івата. Іньєста технічно обробив м'яч на межі штрафного майданчика, пошив у дурні захисника суперників та відправив м'яч у сітку воріт.

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Варто відзначити, що асистував іспанцю колишній гравець збірної Німеччини Лукас Подольскі.