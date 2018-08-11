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Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе

14:27 2828 Читать на русском
Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе
Андрес Іньєста / фото із соцмереж

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста відзначився дебютним голом за японську команду.

Колишній півзахисник Барселони відкрив рахунок у матчі між його Віссел Кобе та Джубіло Івата. Іньєста технічно обробив м'яч на межі штрафного майданчика, пошив у дурні захисника суперників та відправив м'яч у сітку воріт.

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Варто відзначити, що асистував іспанцю колишній гравець збірної Німеччини Лукас Подольскі.

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Головне Відеоновини Світ Андрес Іньєста Андрес Іньєста Джубіло Івата Джубіло Івата Віссел Кобе Віссел Кобе
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