Интер – Шахтер: прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы

Шахтер встретится с миланским Интером в поединке 1/2 финала Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на матч Интер – Шахтер и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Интер – Шахтер состоится в понедельник, 17 августа, в немецком городе Дюссельдорф на стадионе Эсприт Арена. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/2 финала Лиги Европы.

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Авторитетная букмекерская контора William Hill считает Интер явным фаворитом противостояния. На победу миланцев в основное время принимают ставки с коэффициентом 1.70. В аналогичный триумф Шахтера верят значительно меньше – 4.75. На ничью, которая переведет игру в экстра-тайм, ставят 3.90. Выход "нерадзурри" в полуфинал оценивают в 1.33, а "горняков" – 3.25.

Похожие цифры предлагает Bwin. На выигрыш Интера в основное время можно поставить с коэффициентом 1.75. Возможный успех команды Луиша Каштру по итогам 90 минут оценивается баллом 4.60. Вероятность ничьей – 3.80.

Напомним, что полуфинальная стадия Лиги Европы также состоит из одной игры. В четвертьфинале дончане обыграли швейцарский Базель (4:1), а миланцы прошли леверкузенский Байер (2:1). Победитель матча Интер – Шахтер в финале будет противостоять более сильному в паре Севилья – Манчестер Юнайтед. Решающий поединок Лиги Европы состоится 21 августа в немецком Кельне.

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