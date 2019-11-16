Интер разъяснил ситуацию с "черной меткой" Конте

Миланский Интер частично опроверг информацию об угрозах в адрес главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте.

"В связи с опубликованным сегодня сообщениямb, клуб хотел бы уточнить, что лично Антонио Конте не получал ни одного письма с угрозами и, соответственно, не обращался в полицию самостоятельно.

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Письмо пришло именно в клуб, поэтому согласно протоколу поведения в таких ситуациях, мы передали его в компетентные органы", – говорится в заявлении миланского Интера, опубликованном La Gazzetta dello Sport.

Отметим, ранее появилась информация о получении итальянским тренером конверта с пулей – традиционным символом устрашения в Италии. Позже жена Антонио Конте это опровергла.

После назначения летом рулевым "нерадзурри" 50-летний специалист стал объектом критики тифози Ювентуса, в котором он провел 16 лет в статусе игрока и главного тренера.

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