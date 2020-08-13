Інтер – Шахтар: легенда Мілана назвав слабке місце "гірників" у півфіналі Ліги Європи

Знаменитий екс-захисник "россонері" та збірної Італії Алессандро Костакурта вважає, що Інтер здолає Шахтар у півфіналі Ліги Європи 2019/20.

"У складі Шахтаря є 7 бразильців – принаймні, так було в останньому матчі. Це небезпечна команда, яка класно атакує, але їхні центральні захисники Бондар та Кривцов – не найкращі в Європі. Їх очікує важка дуель проти Лаутаро та Лукаку – це буде небезпечно для Шахтаря.

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Загалом Інтер у останніх матчах мені дуже сподобався, тому я бачу їх у фіналі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед", – цитує Костакурту Inter-News.

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі Ліги Європи зіграють Манчестер Юнайтед і Севілья.

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