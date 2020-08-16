Інтер – Шахтар: Крістіано Лукареллі назвав двох найнебезпечніших гравців у складі "гірників"

"Шахтар в ідеальній ситуації. В українському чемпіонаті немає особливого тиску, команда може демонструвати себе з найкращого боку. Шахтар може грати безтурботно і показувати свої найкращі якості, в той час як в інших чемпіонатах доводиться адаптуватися до іншого футболу.

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Стежу за Шахтарем в Європі. Маю сказати, що на мене особливе враження справляють Марлос і Жуніор Мораєс. Інтер повинен остерігатися цих двох.

Шахтар – це команда, яка йде вперед. Інтер може цим скористатися, але з іншого боку, ми говоримо про молоду команду, яка звикла грати в цю пору року. І Шахтар може використовувати цей фактор, щоб доставити команді Конте проблеми. До того ж, Шахтар звик грати без уболівальників", – наводить слова Лукареллі Террикон.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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