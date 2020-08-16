Інтер – Шахтар: ван Персі зробив прогноз на півфінал Ліги Європи

"Інтер завжди був великим клубом, але не завжди таким, як зараз. Конте привніс у гру команди структуру, видно, як він хоче, щоб вона грала. Я спілкувався з де Вреєм, він розповів мені про свої перші перед сезонні збори в Інтері: "Це було важко, але я у відмінній формі тепер". Також він сказав, що тренер чітко знає, як він хоче, щоб футболісти грали в кожній позиції. Ще він хоче, щоб команда була у відмінній фізичній формі.

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Шахтар – сенсаційна команда з кількома фантастичними гравцями, як Тайсон і Жуніор Мораєс. Я грав проти них в складі Арсенала, Манчестер Юнайтед і Фенербахче. "Гірники" сильні ментально, їм не так важливо, що вони не грають перед своїми вболівальниками. У будь-якій ситуації вони роблять те, що у них найкраще виходить, показують дійсно хороший футбол.

У Інтера хороший тренер, чудові гравці, вони перемагають. Але Шахтар... Складно сказати, але виходячи з моїх матчів проти них, я б не став списувати їх з рахунків, їм неважливо, грають вони перед своїми вболівальниками чи ні. Складно, але віддам перевагу Інтеру", – поділився ван Персі в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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