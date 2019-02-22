Інтер – Рапід – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Інтер приймав Рапід у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Інтер – Рапід – 4:0 (1:0)

Голи: Весіно, 11, Раноккія, 18, Перішич, 80, Політано, 87

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Італійський гранд здобув мінімальну перемогу у першому матчі проти Рапіда та мав комфортну перевагу у домашньому матчі. Вдома "нерадзурі" забили двічі на початку та наприкінці зустрічі та пройшли у наступний раунд єврозмагання.

Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.