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Інтер – Рапід – 4:0 – відео голів та огляд матчу

09:27 74 Читать на русском
Інтер – Рапід – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Інтер – Рапід – 4:0 – відео голів та огляд матчу

 Інтер приймав Рапід у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Інтер – Рапід – 4:0 (1:0)

Голи: Весіно, 11, Раноккія, 18, Перішич, 80, Політано, 87

Ліга Європи: Славія розтрощила Генк з Маліновським, Інтер пройшов Рапід та результати інших матчів

Італійський гранд здобув мінімальну перемогу у першому матчі проти Рапіда та мав комфортну перевагу у домашньому матчі. Вдома "нерадзурі" забили двічі на початку та наприкінці зустрічі та пройшли у наступний раунд єврозмагання.

Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Інтер - Рапід Відень: Четвер 21 лютого 2019

Інтер
Матч завершено
4 : 0
Рапід Відень
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Теги
Ліга Європи Інтер Інтер Рапід Відень Рапід Відень Відеоновини Інтер - Рапід Відень
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