Интер – Рапид – 4:0 – видео голов и обзор матча

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Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы
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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы – Динамо узнало потенциальных соперниковЛига Европы — 21 фев 3347
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Айнтрахт – Шахтер: закономерный вылет "горняков" с долей невезения, топ-атака немцев и неприятная тенденция дончанЛига Европы — 21 фев 3651
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