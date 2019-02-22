Интер – Рапид – 4:0 – видео голов и обзор матча

Интер принимал Рапид в матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы, 1/16 финала

Интер – Рапид – 4:0 (1:0)

Голы: Весино, 11 Раноккия, 18 Перишич, 80, Політано, 87

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Итальянский гранд одержал минимальную победу в первом матче против Рапида и имел комфортное преимущество в домашнем матче. Дома "нерадзури" забили дважды в начале и в конце встречи и прошли в следующий раунд евросоревнования.

Жеребьевка пар следующего раунда Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля в 14:00.