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Ліга Європи: Славія розтрощила Генк з Маліновським, Інтер пройшов Рапід та результати інших матчів

21 лютого 23:52 361 Читать на русском
Ліга Європи: Славія розтрощила Генк з Маліновським, Інтер пройшов Рапід та результати інших матчів
Славія розтрощила Генк з Маліновським

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Байєр – Краснодар – 1:1 (0:0)

Гол: Арангіс, 87 – Сулейманов, 85

Бенфіка – Галатасарай – 0:0 (2:1)

Бетіс – Ренн – 1:3 (3:3)

Голи: Ло Чельсо, 41 – Бенсебаїні, 22, Юну, 30 , Н’янг, 90+4

Генк – Славія – 1:4 (0:0)

Голи: Троссард, 10 – Цоуфал, 23, Траоре, 54, Шкода, 64, 69

Інтер – Рапід – 4:0 (1:0)

Голи: Весіно, 11, Раноккія, 18, Перішич, 80, Політано, 87

Челсі – Мальме – 3:0 (2:1)

Гол: Жиру, 55, Барклі, 74, Хадсон-Одой, 84

Вилучення: Бентгссон, 73 (Мальме)

Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Бенфіка завдяки перемозі у першому матчі пройшла Галатасарай, Байєр та Краснодар зіграли внічию, Ренн на виїзді переміг Бетіс, Славія несподівано розтрощила Гент з Маліновським, а Інтер та Челсі очікувано перемогли Рапід та Мальме відповідно.

Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли наступні команди: Бенфіка, Краснодар, Ренн, Славія, Інтер, та Челсі.

Ліга Європи1/16 фіналу

Байєр - Краснодар: Четвер 21 лютого 2019

Байєр
Матч завершено
1 : 1
Краснодар
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