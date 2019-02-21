Ліга Європи: Славія розтрощила Генк з Маліновським, Інтер пройшов Рапід та результати інших матчів

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи, 1/16 фіналу
Байєр – Краснодар – 1:1 (0:0)
Гол: Арангіс, 87 – Сулейманов, 85
Бенфіка – Галатасарай – 0:0 (2:1)
Бетіс – Ренн – 1:3 (3:3)
Голи: Ло Чельсо, 41 – Бенсебаїні, 22, Юну, 30 , Н’янг, 90+4
Генк – Славія – 1:4 (0:0)
Голи: Троссард, 10 – Цоуфал, 23, Траоре, 54, Шкода, 64, 69
Інтер – Рапід – 4:0 (1:0)
Голи: Весіно, 11, Раноккія, 18, Перішич, 80, Політано, 87
Челсі – Мальме – 3:0 (2:1)
Гол: Жиру, 55, Барклі, 74, Хадсон-Одой, 84
Вилучення: Бентгссон, 73 (Мальме)
Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матч
Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Бенфіка завдяки перемозі у першому матчі пройшла Галатасарай, Байєр та Краснодар зіграли внічию, Ренн на виїзді переміг Бетіс, Славія несподівано розтрощила Гент з Маліновським, а Інтер та Челсі очікувано перемогли Рапід та Мальме відповідно.
Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли наступні команди: Бенфіка, Краснодар, Ренн, Славія, Інтер, та Челсі.