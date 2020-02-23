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Інтер – Лудогорець: матч Ліги Європи може відбутись без глядачів

13:00 10 Читать на русском
Інтер – Лудогорець: матч Ліги Європи може відбутись без глядачів
Лудогорець – Інтер / Фото ФК Інтер

Поширення епідемії з Китаю продовжує корегувати розпорядок футбольних матчів у Європі.

 

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Інтер – Лудогорець може бути перенесений або відбутись без глядачів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Причиною такого потенційного рішення є поширення коронавірусу в одному з регіонів Італії. Через епідемію на Апеннінах вже перенесено кілька матчів Серії А та ігри нижчих дивізіонів.

Нагадаємо, у першому поєдинку Інтер у Болгарії здолав Лудогорець (2:0). Матч-відповідь запланований на 27 лютого.

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Теги
Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Лудогорець
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