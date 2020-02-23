Інтер – Лудогорець: матч Ліги Європи може відбутись без глядачів

Поширення епідемії з Китаю продовжує корегувати розпорядок футбольних матчів у Європі.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Інтер – Лудогорець може бути перенесений або відбутись без глядачів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Три матчі Серії А перенесли через коронавірус – Аталанта Маліновського також не зіграє

Причиною такого потенційного рішення є поширення коронавірусу в одному з регіонів Італії. Через епідемію на Апеннінах вже перенесено кілька матчів Серії А та ігри нижчих дивізіонів.

Нагадаємо, у першому поєдинку Інтер у Болгарії здолав Лудогорець (2:0). Матч-відповідь запланований на 27 лютого.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?