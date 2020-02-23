Интер – Лудогорец: матч Лиги Европы может состояться без зрителей

Распространение эпидемии из Китая продолжает корректировать распорядок футбольных матчей в Европе.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Интер – Лудогорец может быть перенесен или состояться без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Причиной такого потенциального решения является распространение коронавируса в одном из регионов Италии. Из-за эпидемии на Апеннинах уже перенесено несколько матчей Серии А и игры низших дивизионов.

Напомним, в первом поединке Интер в Болгарии одолел Лудогорец (2:0). Ответный матч запланирован на 27 февраля.

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