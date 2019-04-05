Інс: Медовий місяць Сульшера і Манчестер Юнайтед завершився

Легендарний капітан Манчестер Юнайтед і збірної Англії Пол Інс оцінив перспективи Уле Гуннара Сульшера на чолі манкуніанців після підписання повноцінного контракту з клубом.

"Медовий місяць Сульшера і Манчестер Юнайтед закінчився. Після затвердження на посаді він сказав, що прийшов час приступити до роботи.

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На тренера, який підписав повноцінний контракт, завжди більший тиск, ніж на виконуючого обов'язки. Сульшер знає, що його роботу будуть аналізувати і розбирати після кожної поразки МЮ.

Тиск буде рости. У нього багато роботи, і він знає, що якщо він не потрапить в першу четвірку, це приверне до нього ще більше уваги.

Звичайно, у кожної команди буває спад форми, але зараз самий невідповідний момент для цього. МЮ зустрінеться з Барселоною, а потім з Вест Хемом. Дуже важливо, щоб команда впоралася", – цитує Інса Goal.com.

В поточному сезоні АПЛ після 32-х турів МЮ посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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