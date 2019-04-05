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Инс: Медовый месяц Сульшера и Манчестер Юнайтед завершился

15:18 135 Читати українською
Инс: Медовый месяц Сульшера и Манчестер Юнайтед завершился
Уле Гуннар Сульшер / Фото Football365

Легендарный капитан Манчестер Юнайтед и сборной Англии Пол Инс оценил перспективы Уле Гуннара Сульшера во главе манкунианцев после подписания полноценного контракта с клубом.

"Медовый месяц Сульшера и Манчестер Юнайтед закончился. После утверждения в своей должности он сказал, что пришло время приступить к работе.

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На тренера, который подписал полноценный контракт, всегда большее давление, чем на исполняющего обязанности. Сульшер знает, что его работу будут анализировать и разбирать после каждого поражения МЮ.

Давление будет расти. У него много работы, и он знает, что если он не попадет в первую четверку, это привлечет к нему еще больше внимания.

Конечно, у каждой команды бывает спад формы, но сейчас самый неподходящий момент для этого. МЮ встретится с Барселоной, а затем с Вест Хэмом. Очень важно, чтобы команда справилась", – цитирует Инса Goal.com.

В текущем сезоне АПЛ после 32-х туров МЮ занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.

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Теги
Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Пол Инс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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