Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко визнав, що команда не зможе серйозно підсилитись під час зимового трансферного вікна.

"Команда у відпустці до 9 січня, на 19-е запланований виліт на збір до Туреччини. Додому повертаємося 11 лютого і вже через два дні проведемо із СК Дніпро-1 поєдинок 14 туру чемпіонату УПЛ.

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Поки що Інгулець покинув тільки Богдан Литвяк. Підсилення буде точковим, в найкращому разі 2-3 новачками. Якщо відверто, ми зараз обмежені в коштах на серйозні трансфери, адже в розпалі будівництво клубного стадіону", – розповів Лавриненко у коментарі Мeta-ratings.

Додамо, що Інгулець завершив першу частину УПЛ на 10 місці – відрив від СК Дніпро-1 (остання сходинка) складає всього три очки.

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