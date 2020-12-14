Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко признал, что команда не сможет серьезно усилиться во время зимнего трансферного окна.

"Команда в отпуске до 9 января, на 19-е запланирован вылет на сбор в Турцию. Домой возвращаемся 11 февраля и уже через два дня проведем с СК Днепр-1 поединок 14 тура чемпионата УПЛ.

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Пока Ингулец покинул только Богдан Литвяк. Усиление будет точечным, в лучшем случае 2-3 новичками. Если откровенно, мы сейчас ограничены в средствах на серьезные трансферы, ведь в разгаре строительство клубного стадиона", – рассказал Лавриненко в комментарии Мeta-ratings.

Добавим, что Ингулец завершил первую часть УПЛ на 10 месте – отрыв от СК Днепр-1 (последняя строчка) составляет всего три очка.

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