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Інгулець привітав президента клубу з днем народження: команда громить Реал у фіналі Ліги чемпіонів, гравці п’ють у барі

14:43 328 Читать на русском
Інгулець привітав президента клубу з днем народження: команда громить Реал у фіналі Ліги чемпіонів, гравці п’ють у барі
Олександр Поворознюк / Фото ФК Інгулець

Інгулець випустив незвичний привітальний ролик до дня народження президента клубу Олександра Поворознюка.

На відео гравці команди та тренерський штаб відкривають рот під пісню Павла Зіброва "День народження" на різних локаціях: тренувальному полі, у барі, музичному залі.

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Один з кадрів у відео свідчив, що Інгулець переміг Реал у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 3:0 на стадіоні Інгулець у СМТ Петрове. Зауважимо, що сьогодні Олександру Поворознюку виповнюється 48 років.

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Теги
Перша ліга футбольні курйози Інгулець Інгулець Відеоновини Олександр Поворознюк
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