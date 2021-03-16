34-річний хорват реалізував пенальті у ворота Миная. Це був 12-й влучний удар з позначки для Бартуловіча, який вийшов на 3 місце у списку найкращих пенальтистів-легіонерів чемпіонатів України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Попереду лише екс-гравець Динамо Діого Рінкон (14 м'ячів) та Васіл Гігіадзе (27 голів). А от позаду залишилися легендарний гравець Шахтаря Жадсон та нинішній форвард "гірників" Жуніор Мораєс – в обох по 11 точних пострілів. Щоправда, останній з березня 2019-го виступає як українець.

До слова, у поточному сезоні Младен Бартуловіч провів за Інгулець 15 матчів, в яких відзначився 6 голами. Його команда після 18-ти турів розташувалась на 11 сходинці УПЛ.

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Топ легіонерів, які найчастіше забивали з позначки в чемпіонатах України: