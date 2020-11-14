Четверо гравців збірної України і адміністратор команди за добу до матчу Ліги націй проти Німеччини здали позитивний тест на коронавірус. У зв'язку з цим сьогодні, у день матчу, українці пройдуть ще одне тестування. У разі, якщо не виникне чергового спалаху COVID-19, УЄФА не скасовуватиме матч у Лейпцигу.

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За повідомленням видання Meta Ratings інфіковані гравці ізольовані в готелі, де проживає збірна. Питання їхнього подальшого перебування в Німеччині буде вирішувати спеціальна медична служба УЄФА спільно з урядовими службами Німеччини. За місцевими приписами медичного протоколу, людина, яка здала позитивний тест на коронавірус в Німеччині, зобов'язана залишатися за місцем перебування на самоізоляції протягом 15 найближчих днів. Однак українська делегація, як виняток, буде просити німецьку сторону дозволити Ярмоленкові, Циганкову, Коваленку і Сидорчуку покинути територію Німеччини.

До слова, у схожій ситуації збірна України опинилась перед товариським матчем у Франції у жовтні. Тоді влада Франції дозволили хворим Паньківу і Луніну покинути країну. Голкіпер Реала на машині був доставлений в Мадрид, а воротар Олександрії повернувся в Україну зі збірною на літаку.

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