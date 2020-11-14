Четверо игроков сборной Украины и администратор команды за сутки до матча Лиги наций против Германии сдали положительный тест на коронавирус. В связи с этим сегодня, в день матча, украинцы пройдут еще одно тестирование. В случае, если не возникнет очередной вспышки COVID-19 УЕФА не будет отменять матч в Лейпциге.

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По сообщению издания Meta Ratings инфицированные игроки изолированны в отеле, где проживает сборная. Вопрос их дальнейшего пребывания в Германии будет решать специальная медицинская служба УЕФА совместно с правительственными службами Германии. По местным предписаниям медицинского протокола, человек, сдавший положительный тест на коронавирус в Германии, обязан оставаться по месту пребывания на самоизоляции в течение 15 ближайших дней. Однако украинская делегация, в виде исключения, будет просить немецкую сторону позволить Ярмоленко, Цыганкову, Коваленко и Сидорчуку покинуть территорию Германии.

К слову, в похожей ситуации сборная Украины оказалась перед товарищеским матчем во Франции в октябре. Тогда власти Франции позволили больным Панькиву и Лунину покинуть страну. Голкипер Реала на машине был доставлен в Мадрид, а вратарь Александрии вернулся в Украину из сборной на самолете.

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