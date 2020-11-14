Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко неприємно вражений ситуацією у таборі своєї команди у зв'язку з новими випадками коронавірусу.

"Ми не чекали такої новини, неприємний дзвіночок після стількох негативних тестів. Але ми розуміємо, що така ситуація у світі.

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Чекаємо рішення по матчу. Ми вже стикалися з такою ситуацією у Франції. Команда тренуватиметься. Зробимо все, щоб убезпечити футболістів і себе, підготуватися до цього матчу. Поговорив з хлопцями по телефону, попросив, щоб вони залишилися в готелі і були спокійні", – сказав Шевченко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, позитивні тести на COVID-19 здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Віктор Циганков. Окрім цього, хворобу виявили і в адміністратора національної збірної Вадима Комардіна. Матч проти німців відбудеться вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45.

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