Шеф-кухар є надзвичайно популярним серед селебретіс та спортсменів, він відомий дружбою з високопосадовцями (наприклад, з Джанні Інфантіно), диктаторами (з венесуельським президентом Ніколасом Мадуро) чи терористами (з Рамзаном Кадировим).

ФІФА грубо порушила власні правила, пустивши до кубка світу кухаря – цинізм після відмови Зеленському зашкалює

Гьокче відвідав фінал ЧС-2022, на якому не обійшлось без скандалу. Після фінального свистка він вийшов на поле та взяв до рук Кубок світу, порушивши правила ФІФА, адже це можуть робити лише чемпіони чи лідери країни.

Нусрет нібито отримав VIP-перепустку від президента ФІФА. Футбольна громадськість вщент розкритикувала такі дії, тому федерація була змушена розпочати розслідування, інформує Reuters.

"ФІФА вже встановлює, як окремі особи отримали неправомірний доступ до поля після церемонії на стадіоні Лусаїл 18 грудня. Будуть вжиті відповідні внутрішні заходи", – йдеться у заяві керівного органу світового футболу.

Нусрет Гьокче: шалений успіх і гучні скандали головного м’ясника у світі футболу