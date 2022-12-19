Офіс президента України звертався до ФІФА перед фіналом ЧС-2022 із проханням поставити перед вирішальним матчем між Аргентиною та Францією запис із зверненням Володимира Зеленського до світової громадськості. Президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовив Україні, посилаючись на аполітичність організації та самого турніру в Катарі.

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Однак після фіналу ЧС-2022 ФІФА продемонструвала подвійні стандарти, грубо порушивши власні правила. Згідно з Mundo Deportivo, відомий кухар Солт Бей не просто взяв Кубок світу в руки, але ще й поцілував його. Це – грубе порушення правил, адже регламент ФІФА суворо забороняє торкатися до трофею сторонній людині.

У регламенті говориться: "Будучи одним із найвідоміших спортивних символів у світі та безцінною іконою, до оригінального трофею може торкатися і тримати в руках лише обрана група людей, включаючи колишніх переможців чемпіонатів світу та голів держав".

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