Шеф-повар чрезвычайно популярен среди селебретис и спортсменов, он известен дружбой с чиновниками (например, с Джанни Инфантино), диктаторами (с венесуэльским президентом Николасом Мадуро) или террористами (с Рамзаном Кадыровым).

ФИФА грубо нарушила собственные правила, пустив в кубок мира повара – цинизм после отказа Зеленскому зашкаливает

Гёкче посетил финал ЧМ-2022, на котором не обошлось без скандала. После финального свистка он вышел на поле и взял в руки Кубок мира, нарушив правила ФИФА, ведь это могут делать только чемпионы или лидеры страны.

Нусрет якобы получил VIP-пропуск от президента ФИФА. Футбольная общественность полностью раскритиковала такие действия, поэтому федерация была вынуждена начать расследование, информирует Reuters .

"ФИФА уже устанавливает, как отдельные лица получили неправомерный доступ к полю после церемонии на стадионе Лусаил 18 декабря. Будут приняты соответствующие внутренние меры", – говорится в заявлении руководящего органа мирового футбола.

Нусрет Гьокче: шалений успіх і гучні скандали головного м’ясника у світі футболу