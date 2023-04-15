Галатасарай з купою зірок летить до чемпіонства в Туреччині. Вчора був розгромлений Кайсеріспор.

Туреччина. Суперліга, 29 тур

Галатасарай – Кайсеріспор – 6:0

Голи: Ікарді, 18, 42 (пен), 45+12, Рашіца, 24, Актюркоглу, 59, Дзаньйоло, 72

Галатасарай відвантажив 6 голів Кайсеріспору та збільшив відрив від конкурентів на чолі чемпіонату Туреччини (9 пунктів переваги над Фенербахче). Команда з численними відомими футболістами (Мата, Мертенс, Гоміс, Дзаньйоло) майже гарантувала собі титул.

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Вчора першу скрипку зіграв Ікарді. Аргентинець ще до перерви оформив хет-трик. Перший гол Мауро забив після ривка під передачу на хід, а два наступні – з пенальті. Другий пенальті трапився аж на 12-й компенсованій хвилині, коли Торрейрі заїхали ногою в обличчя.

Ікарді з 11-метрової позначки не переграв голкіпера, але відразу встиг на добивання. Мауро додав до свого активу асист, вивівши на гол Рашіцу. Ефектну крапку в матчі поставив Дзаньйоло.

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