Галатасарай с кучей звезд летит к чемпионству в Турции. Вчера был разгромлен Кайсериспор.

Турция. Суперлига, 29 тур

Галатасарай – Кайсериспор – 6:0

Голы: Икарди, 18, 42 (пен), 45+12, Рашица, 24, Актюркоглу, 59, Дзаньоло, 72

Галатасарай отгрузил 6 голов Кайсериспору и увеличил отрыв от конкурентов во главе чемпионата Турции (9 пунктов преимущества над Фенербахче). Команда с многими известными футболистами (Мата, Мертенс, Гомис, Дзаньоло) почти гарантировала себе титул.

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Вчера первую скрипку сыграл Икарди. Аргентинец еще до перерыва оформил хет-трик. Первый гол Мауро забил после рывка под передачу на ход, а два последующих – с пенальти. Второй пенальти случился на 12-й компенсированной минуте, когда Торрейре заехали ногой в лицо.

Икарди с 11-метровой отметки не обыграл голкипера, но сразу успел на добивание. Мауро добавил в свой актив ассист, выведя на гол Рашицу. Эффектную точку в матче поставил Дзаньоло.

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