Вчора українець вийшов у старті і відіграв один тайм спарингу проти Треліссака (3:0).

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Мороком покрите майбутнє Ігнатенка і всього Бордо. Контракт хавбека належить Шахтарю, проте жирондинці нібито готові викупити гравця, щоб перепродати з вигодою. Команда за спортивним принципом вилетіла з еліти, а потім взагалі була понижена до третього дивізіону Франції через борги.

Нагадаємо, у червні 25-річний Ігнатенко дебютував за збірну України. Півзахисником цікавляться клуби Бундесліги і Чемпіоншипу.

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