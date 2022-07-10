Полузащитник Даниил Игнатенко до сих пор находится в расположении кризисного Бордо.

Вчера украинец вышел в старте и отыграл один тайм спарринга против Трелиссака (3:0).

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Туманом покрыто будущее Игнатенко и всего Бордо. Контракт хавбека принадлежит Шахтеру, однако жирондинцы якобы готовы выкупить игрока, чтобы перепродать с выгодой. Команда по спортивному принципу вылетела из элиты, а затем вообще была понижена до третьего дивизиона Франции из-за долгов.

Напомним, в июне 25-летний Игнатенко дебютировал за сборную Украины. Полузащитником интересуются клубы Бундеслиги и Чемпионшипа.

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