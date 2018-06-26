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Ідову: Любимо дивитися на гру Мессі, але Нігерії необхідно обіграти Аргентину

25 червня 18:38 123 Читать на русском
Ідову: Любимо дивитися на гру Мессі, але Нігерії необхідно обіграти Аргентину
Бріан Ідову / Фото: соцмережі

Захисник збірної Нігерії Бріан Ідову поділився очікуваннями на майбутній матч групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Аргентини.

"Звичайно, ця гра буде дуже важливою для обох команд. Ми сподіваємося, що зможемо в підсумку пройти в плей-офф. Ми вже багато разів зустрічалися з аргентинцями. Але зараз це не так уже й важливо.

Мессі більше живий, ніж мертвий. Усі розклади в групах ЧС-2018 перед останнім туром

Ми навчилися на помилках, які допускали. Сподіваюся, нам вдасться продемонструвати це. Збірна Аргентини зараз не дуже стабільна? Розмов про це завжди багато, але ми фокусуємося на своїй грі. Важливо не те, як зіграє Аргентина, а наші власні дії. Якщо суперник хороший при стандартах, ми повинні бути акуратними: не порушувати правил, не давати їм зайвих шансів.

Ми, звичайно, любимо дивитися на гру Мессі. Але у нас є тільки один варіант: обіграти його команду", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

Матч 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 Нігерія – Аргентина відбудеться 26 червня.

ЧС-2018 3 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
до матчу
17
год
:
50
хв
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Нігерія - Аргентина Бріан Ідову Бріан Ідову Нігерія Нігерія
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