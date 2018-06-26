Ідову: Любимо дивитися на гру Мессі, але Нігерії необхідно обіграти Аргентину

Захисник збірної Нігерії Бріан Ідову поділився очікуваннями на майбутній матч групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Аргентини.

"Звичайно, ця гра буде дуже важливою для обох команд. Ми сподіваємося, що зможемо в підсумку пройти в плей-офф. Ми вже багато разів зустрічалися з аргентинцями. Але зараз це не так уже й важливо.

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Ми навчилися на помилках, які допускали. Сподіваюся, нам вдасться продемонструвати це. Збірна Аргентини зараз не дуже стабільна? Розмов про це завжди багато, але ми фокусуємося на своїй грі. Важливо не те, як зіграє Аргентина, а наші власні дії. Якщо суперник хороший при стандартах, ми повинні бути акуратними: не порушувати правил, не давати їм зайвих шансів.

Ми, звичайно, любимо дивитися на гру Мессі. Але у нас є тільки один варіант: обіграти його команду", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

Матч 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 Нігерія – Аргентина відбудеться 26 червня.