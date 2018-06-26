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Идову: Любим смотреть на игру Месси, но Нигерии необходимо обыграть Аргентину

25 июня 18:38 42 Читати українською
Идову: Любим смотреть на игру Месси, но Нигерии необходимо обыграть Аргентину
Бриан Идову / Фото: соцсети

Защитник сборной Нигерии Бриан Идову поделился ожиданиями будущий матч группового этапа чемпионата мира-2018 против Аргентины.

"Конечно, эта игра будет очень важной для обеих команд. Мы надеемся, что сможем в итоге пройти в плей-офф. Мы уже много раз встречались с аргентинцами. Но сейчас это не так уж важно.

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Мы научились на ошибках, которые допускали. Надеюсь, нам удастся продемонстрировать это. Сборная Аргентины сейчас не очень стабильна? Разговоров об этом всегда много, но мы фокусируемся на своей игре. Важно не то, как сыграет Аргентина, а наши собственные действия. Если соперник хорош при стандартах, мы должны быть аккуратными: не нарушать правил, не давать им лишних шансов.

Мы, конечно, любим смотреть на игру Месси. Но у нас есть только один вариант: обыграть его команду", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

Матч 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина состоится 26 июня.

ЧМ-2018 3 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
до матча
17
час
:
39
мин
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Нигерия - Аргентина Бриан Идову Бриан Идову Нигерия Нигерия
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