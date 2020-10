Напередодні, 11 жовтня, у матчі 3-го туру Ліги націй у Парижі збірна Франції приймала португальців. Зустріч між чинними чемпіонами світу та чинними чемпіонами Європи завершилася безгольовою нічиєю (0:0).

Довгоочікувана зустріч Роналду та Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Португалія

Після гри форвард французів Кіліан Мбаппе опублікував на своїх сторінках у соцмережах Twitter та Instagram фото разом з нападником суперника Кріштіану Роналду. До слова, Мбаппе раніше ніколи не приховував, що Роналду був його улюбленим футболістом у дитинстві.

"Ідол", – так Мбаппе підписав спільні світлини з Кріштіану. Окрім того, до свого посту Мбаппе додав емодзі корони і козла, що викликало запитання у багатьох уболівальник. Проте пояснення просте: "козел" – відсилання до абревіатури GOAT (The Greatest Of All Time – найвеличніший у всі часи), яка збігається з англійським варіантом написання слова "козел" – "а goat".

