Накануне, 11 октября, в матче 3-го тура Лиги наций в Париже сборная Франции принимала португальцев. Встреча между действующими чемпионами мира и действующими чемпионами Европы завершилась безголевой ничьей (0:0).

После игры форвард французов Килиан Мбаппе опубликовал на своих страницах в соцсетях Twitter и Instagram фото вместе с нападающим соперника Криштиану Роналду. К слову, Мбаппе ранее никогда не скрывал, что Роналду был его любимым футболистом в детстве.

"Идол", – так Мбаппе подписал совместные фотографии с Криштиану. Кроме того, к своему посту Мбаппе добавил емодзи короны и козла, что вызвало вопросы у многих болельщик. Однако объяснение простое: "козел" – отсылка к аббревиатуре GOAT (The Greatest Of All Time – величайший во все времена), которая совпадает с английским вариантом написания слова "козел" – "а goat".

