"Идол": Мбаппе остался под глубоким впечатлением от встречи с Роналду
Нападающий "трехцветных" Килиан Мбаппе очередной раз выразил свое восхищение форвардом Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Накануне, 11 октября, в матче 3-го тура Лиги наций в Париже сборная Франции принимала португальцев. Встреча между действующими чемпионами мира и действующими чемпионами Европы завершилась безголевой ничьей (0:0).
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После игры форвард французов Килиан Мбаппе опубликовал на своих страницах в соцсетях Twitter и Instagram фото вместе с нападающим соперника Криштиану Роналду. К слову, Мбаппе ранее никогда не скрывал, что Роналду был его любимым футболистом в детстве.
"Идол", – так Мбаппе подписал совместные фотографии с Криштиану. Кроме того, к своему посту Мбаппе добавил емодзи короны и козла, что вызвало вопросы у многих болельщик. Однако объяснение простое: "козел" – отсылка к аббревиатуре GOAT (The Greatest Of All Time – величайший во все времена), которая совпадает с английским вариантом написания слова "козел" – "а goat".
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