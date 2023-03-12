У минулому турі АПЛ Арсенал вирвав перемогу у Борнмута (3:2) завдяки голу Нельсона на 97-й хвилині. "Каноніри" дуже емоційно святкували переможний м'яч усією командою. У Артети запитали, чи хвилює його бурхливі емоції його підопічних.

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"У футболі святкують перемоги. Ви хочете пристрасті та емоцій. Немає нічого кращого за забиті голи та перемоги у матчах. Якщо вам це не подобається, йдіть до церкви. Я точно не проситиму гравців святкувати стриманіше у майбутніх іграх", – прокоментував головний тренер Арсенала в The Telegraph

Нагадаємо, що наразі "каноніри" посідають першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Команда має у своєму активі 66 балів та випереджає Манчестер Сіті на п'ять очок.

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